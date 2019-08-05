تأييد إخلاء سبيل متهم بقضية المحور الإعلامي لجماعة الإخوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

رفضت محكمة جنايات الجيزة، استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل عبد الرحمن الأنصاري بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه وآخرين في قضية "المحور الإعلامي" التابع لجماعة الإخوان، والذي يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.

صدر القرار من الدائرة 14 برئاسة المستشار معتز خفاجي، بتأييد إخلاء سبيل المتهم القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

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وكانت محكمة الجنايات قضت بإخلاء سبيل الأنصاري بتدابير احترازية، قبل أن يتم استئناف النيابة على القرار وتحديد جلسة لنظر الاستئناف أمام دائرة أخرى.

وأسندت النيابة إلى المتهم بالقضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.