تجديد حبس 6 متهمين ضُبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس 6 متهمين ضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة ومواد مخدرة في مركز البدرشين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ألقت القبض على كلًا من "عزام. ع" 30 سنة عاطل، وشقيقه "سيد. ع" 25 سنة، وبحوزتهما فرد خرطوش، و6 قطع من مخدر الحشيش، و"سمير. م" 52 سنة سائق، وشقيقه "نادر. م" 31 سنة، وبحوزتهما 28 لفافة من مخدر الهيروين.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كلًا من "مجدي. ص" 35 سنة، عاطل، وبحوزته 19 قطعة من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض ومبلغ مالي، و"أحمد. س" 42 سنة، عامل، بحوزته بندقية آلية.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية للدفاع عن النفس، والمواد المخدرة بقصد الإتجار فيها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.