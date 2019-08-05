وكيل البرلمان: الدولة ستنتصر على الإرهاب مهما طالت المواجهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

تقدم سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بالتعازي للشعب المصري ولأهالي الشهداء، الذين سقطوا أمس في الحادث الإرهابي الغاشم في محيط منطقة قصر العيني، أمام معهد الأورام، مؤكدا أن الدولة ستنتصر على الإرهاب مهما طالت المواجهة وستقضي على هؤلاء الخوارج في القريب العاجل.

وأكد "وهدان"، في بيان اليوم الاثنين، أن الإرهاب ليس له دين أو وطن وهو عمل ضد الإنسانية والأديان والعقائد، ويحتاج العالم كله وليس مصر وحدها في التصدي له، مؤكدًا أن هناك إرادة حقيقية من الشعب والدولة في اقتلاعه من جذوره.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يتعامل مع الدولة والشعب المصري بكل شفافية ووضوح، وأعلن أن ما حدث هو عمل إرهابي جبان، فالدولة ليس لديها ما تخفيه، مؤكدا أنه كلما اتجهت الدولة المصرية إلى الاستقرار والبناء والإعمار كلما أذهب ذلك عقول أهل الشر ودفعهم لعمليات إرهابية تستهدف الوطن وقدرته عبر عمليات إرهابية سوداء.

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وأضاف، أن ما تعرضت له الدولة المصرية والشعب المصري العظيم عبر السنوات الماضية لو تعرضت له دولة عظمى لتهاوت أركانها، ولكن بفضل الله وقوة الشعب والجيش والشرطة ووقوفهم خلف قيادتهم لم تفلح محاولات جماعة الشر والدول التي تدعمها وبقيت مصر عزيزة شامخة.

وأعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، تفاصيل انفجار معهد الأورام. وقالت في بيان رسمي: "الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه".

ووفقًا لبيان الداخلية؛ تبين أن السيارة المتسببة في الحادث مُبلَّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، فيما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدت لحدوث الانفجار عند التصادم.

فيما أشار بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع في حي المنيل إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابًا.​