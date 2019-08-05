رئيس البرلمان العربي يُعزي مصر في ضحايا انفجار معهد الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قدم الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي التعزية لجمهورية مصر العربية في ضحايا حادث الإنفجارالذي وقع في محيط معهد الأورام بمنطقة المنيل بالقاهرة والذي أدى إلى وفاة وإصابة العشرات.

وقال رئيس البرلمان العربي في برقية عزاء وجهها اليوم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ هذا الحادث الأليم، معرباً عن أحر التعازي وأصدق المواساة للشعب المصري الشقيق ولأسر الضحايا في هذا المصاب الجلل، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق من كل سوء.

كما وجه السلمي برقية مماثلة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.

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وأعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، تفاصيل انفجار معهد الأورام. وقالت في بيان رسمي: "الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه".

ووفقًا لبيان الداخلية؛ تبين أن السيارة المتسببة في الحادث مُبلَّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، فيما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدت لحدوث الانفجار عند التصادم.

فيما أشار بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابًا.

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