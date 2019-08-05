​رئيس "فض النزاع" بالبرلمان الأفريقي يطالب بتسهيل عمل البعثات الخارجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال رئيس لجنة فض النزاع والعلاقات الدولية بالبرلمان الإفريقي عبده بكار كون صديقي، إنه سيتم إخضاع أعضاء اللجنة للمساءلة والاستجواب حال عدم متابعتهم التوصيات الصادرة عن لجان مراقبة الانتخابات وبعثات تقصي الحقائق في دول القارة فيما يخص بلدهم الأم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعاون والعلاقات الدولية التابعة للبرلمان الأفريقي، اليوم الإثنين، التي تقام في مقر مجلس النواب.

وأضاف رئيس اللجنة، أن هناك تحديات تعوق عمل البعثات الخارجية ولجنة مراقبة الانتخابات بصفة عامة أبرزها عدم رد برلمانات الدول على مراسلات اللجنة التي تطالب بالسماح لبعثاتها لمتابعة الانتخابات.

وأوضح، أن الأمانات الفنية لهذه البرلمانات يصلها الكثير من المراسلات وعلى عاتقها أعباء كبيرة مما يتطلب متابعة عضو اللجنة المراسلات في مجلس نواب دولته بنفسه ويكون مسئولا أمام " فض النزاعات".