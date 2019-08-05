أخبار مصر | التضامن: انتظام صرف معاشات شهر أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: انتظام صرف معاشات شهر أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى انتظام صرف معاشات شهر أغسطس، وذلك للمعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى لعدد 3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 6.24 مليار جنيه، وكذلك انتظام المعاشات المحولة على البنوك لـ 1.58 مليون قائم بالصرف.

وشددت الوزارة على ضرورة انتظام عمليات صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلى، ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها بيسر ودون شكوى، وأن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص تجرى عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار الساعة لمتابعة عملية صرف المعاشات بقيمة إجمالية 15.12 مليار جنيه .

كانت وزارة التضامن الاجتماعى، قد وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بإتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أغسطس اعتباراً من الخميس الماضى لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وماكينات الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية.