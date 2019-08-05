أخبار مصر | وكيل "موازنة النواب": برنامج الإصلاح الاقتصادي نتج عنه ارتفاع في معدلات النمو وانخفاض في معدلات العجز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "موازنة النواب": برنامج الإصلاح الاقتصادي نتج عنه ارتفاع في معدلات النمو وانخفاض في معدلات العجز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تسلم مصر للدفعة الأخيرة من صندوق النقد، يؤكد أن مصر تسير فى الطريق الصحيح لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتمثل شهادة نجاح دولية للاقتصاد المصرى.

وأضاف ياسر، أن برنامج الإصلاح نتج عنه ارتفاع فى معدلات النمو وانخفاض فى معدلات العجز وزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى، وهو ما يعزز من فرص استكمال برنامج الإصلاح الوطنى إداريا واقتصاديا، مُعتبرًا أن استكمال العمل على البرنامج لرفع معدل النمو، يتطلب الاهتمام الصناعة المصرية وتحفيز الصادرات، بتحسين جودة المنتج المصرى، مُؤكدًا أن أول من استجاب لهذا التحدى وخاضه للنهاية وتحمل مصاعبه هو المواطن المصرى والذى تحمل فاتورة الإصلاح كاملة.