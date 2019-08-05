أخبار مصر | "عبدالعال" عن حادث معهد الأورام: الجماعات الظلامية تلفظ أنفاسها الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالعال" عن حادث معهد الأورام: الجماعات الظلامية تلفظ أنفاسها الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بخالص العزاء والمواساة لذوي ضحايا الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع أمس في محيط شارع القصر العيني أمام معهد الأورام، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الضحايا الأبرياء.

وأعرب عبد العال، عن إدانة مجلس النواب لهذا الحادث الإرهابي الخسيس، مؤكدًا أن استهداف أذرع الاٍرهاب الهمجية للمدنيين العزل، إنما يعكس خسة وبربرية مرتكبيه، لافتًا إلى أن هذا التحول النوعي في العمليات الإرهابية يبرهن على ما أصاب تلك الجماعات الظلامية المارقة من ضعف ويأس أفقدها صوابها، بعد أن باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة نتيجة نجاح الضربات الاستباقية الموجعة التي تلقتها خلال الفترة الأخيرة من أبطال الجيش والشرطة في دحض مخططاتها وتجفيف منابع تمويلها.

وأكد عبد العال أن مثل هذه العمليات الإرهابية الخسيسة التي لا تستهدف سوى زعزعة أمن واستقرار البلاد وعرقلة مسيرة التنمية لن تنال من عزيمة الشعب المصري الباسل، ولن تزيده إلا إصرارا على الاصطفاف خلف الدولة لمواجهة الاٍرهاب والقضاء عليه واستكمال مسيرة التنمية.

