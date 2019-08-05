أخبار مصر | حزب المؤتمر ينعى شهداء حادث القصر العيني: "الدولة عازمة على مواجهة الإرهاب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب المؤتمر ينعى شهداء حادث القصر العيني: "الدولة عازمة على مواجهة الإرهاب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم حزب المؤتمر بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان فى محيط منطقة قصر العينى، مُتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقال الحزب، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، إنه مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم مشيرا الى ان مثل هذه الحوادث الارهابية الخسيسة تزيد جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية قوة وعزيمة وصلابة فى مواجهة الارهاب والارهابيين