أخبار مصر | "قرطام" يتقدم بسؤال للحكومة عن أسباب عدم الاستغلال الأمثل لقصر جناكليس بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قرطام" يتقدم بسؤال للحكومة عن أسباب عدم الاستغلال الأمثل لقصر جناكليس بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدم النائب أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عن أسباب عدم الاستغلال الأمثل لقصر جناكليس بمركز أبو المطامير محافظة البحيرة.
وقال قرطام، إنه توجد بمحافظة البحيرة العديد من المبانى الأثرية، وتأتى استراحة الرئيس الراحل محمد أنوار السادات أو ما يطلق عليها قصر جناكليس الرئاسى بمركز أبو المطامير كأحد المبانى الأثرية، الذى يرجع بنائة إلى عام 1948.
وأضاف: "يعد القصر تحفة معمارية على الطراز الإيطالى إذ تبلغ عدد نوافذه (366) نافذة بعدد أيام السنة، كما تتسع مساحته إلى (30) فدانًا، الأمر الذى دفع الرئيس الراحل محمد أنوار السادات إلى إضافة العديد من المبانى إلى ذلك القصر كالمسجد ومبنى الحاشية والحرس الجمهورى، ومهبط للطائرات الهليكوبتر وغيرها"، مؤكدًا أن الأمر قد تغير بعد ذلك، خاصة بعد تعرض القصر لكثير من الإهمال بعد غلقة، حيث تعرض لعديد من حالات السرقة فضلًا عن عدد الحرائق التى نشبت بالقصر.
وتساءل رئيس حزب المحافظين عن أسباب عدم الاستغلال الأمثل للقصر والمساحة الملحقة به خاصة أن مركز أبو المطامير يعانى من عدم توفر مستشفى لعلاج الأورام أو ومركز علمى أو كلية زراعة أو مصنع.