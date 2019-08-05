أخبار مصر | "قرطام" يتقدم بسؤال للحكومة عن أسباب عدم الاستغلال الأمثل لقصر جناكليس بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قرطام" يتقدم بسؤال للحكومة عن أسباب عدم الاستغلال الأمثل لقصر جناكليس بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عن أسباب عدم الاستغلال الأمثل لقصر جناكليس بمركز أبو المطامير محافظة البحيرة.

وقال قرطام، إنه توجد بمحافظة البحيرة العديد من المبانى الأثرية، وتأتى استراحة الرئيس الراحل محمد أنوار السادات أو ما يطلق عليها قصر جناكليس الرئاسى بمركز أبو المطامير كأحد المبانى الأثرية، الذى يرجع بنائة إلى عام 1948.