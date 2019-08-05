أخبار مصر | نائب وزيرة التضامن: بدء تطبيق مشروطة التعليم في العام الدراسي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب وزيرة التضامن: بدء تطبيق مشروطة التعليم في العام الدراسي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم الربط الالكتروني مع وزارة التربية والتعليم لمعرفة الأطفال المقيدين في المدارس الخاصة والأطفال المقيدين في المدارس الحكومية، مشيرة إلي مدى انتظام الأطفال لبدء تطبيق مشروطة التعليم في العام الدراسي الجديد.

وتابعت فى تصريحات صحفية، أنه لأول مرة في منظومة الدعم النقدي يتم رصد الأفراد التي لاتصرف التموين من الذين يحصلون على الدعم، لاستخراج بطاقات تموينية لهم وذلك فى إطار التعاون بين الوزارات.

وأكدت علي وجود وسائل تحقق عديدة تختلف من المستوى المركزي والمستوى الميداني، كما توجد أن وسيلة أخرى للمراجعة تتمثل فى الرقابة الإدارية من قاعدة البيانات القومية أو السجل الوطني الموحد.

كما أكدت أنه تم جمع قواعد البيانات من أكثر من 40 جهة، منها المدارس، الصحة، والتموين، والتأمينات والمعاشات، الاسكان الاجتماعي، وخيارات زراعية وغيرها، بخلاف الربط الشبكي بين الوزارة والداخلية والتأمينات والمعاشات.