أخبار مصر | مستشار رئيس الوزراء: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد منتحل صفتي على "فيس بوك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار رئيس الوزراء: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد منتحل صفتي على "فيس بوك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذّر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، من وجود صفحة باسمه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": قائلا: "هذه الصفحة المزورة باسمى ولا تخصني، هذا كذب وافتراء، وسيتم اتخاذ الإجراءات ضد من يدير هذه الصفحة".

وأكد: "لا أملك حسابًا على الفيس بوك سوى هذا الحساب الذي أديره بنفسي"، مضيفا: "وأحذر الجميع من التعامل مع الحساب المرفق صورته".