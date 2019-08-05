أخبار مصر | "الطيب" خلال استقباله وفد الطائفة الإنجيلية للتهنئة بالعيد: مصر باتت مثالُا لدولة المواطنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الطيب" خلال استقباله وفد الطائفة الإنجيلية للتهنئة بالعيد: مصر باتت مثالُا لدولة المواطنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، وفد الطائفة الإنجيلية برئاسة الدكتور أندريا زكي، رئيس الطائفة؛ للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وأبدى فضيلة الإمام الأكبر، سعادته بتهنئة رموز الطائفة الإنجيلية له بعيد الأضحى، مضيفًا أن مشاعر المحبة والتلاحم بين أبناء المجتمع المصري تجسد قيم التسامح والسلام الموجودة في الإسلام والمسيحية، وهي القيم التي صنعت هذا النموذج المصري في التعايش، حتى باتت مصر مثالًا لدولة المواطنة ومنارة للتعايش الاجتماعي.

ومن جانبه، أوضح وفد الطائفة الإنجيلية أن التواصل بين المصريين في المناسبات والأعياد يعكس روح الأخوة الحقيقية التي تجمعهم، مؤكدين أن الأزهر الشريف بمواقفه الوطنية ومنهجه المتسامح أصبح مظلة لجميع المصريين بكل فئاتهم.