أخبار مصر | نقابة المهندسين تنعى ضحايا حادث معهد الأورام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة المهندسين تنعى ضحايا حادث معهد الأورام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت النقابة العامة للمهندسين، بيانا تنعى فيه شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذي وقع مساء أمس الأحد، والذي أسفر عن وفاة 20 شخص وإصابة 47 آخرين.

وتستنكر النقابة نقيب وهيئة مكتب ومجلس أعلي، جرائم الإرهاب الأسود الذي يحاول أن ينال من مصرنا الغالية، وتؤكد النقابة أن يد الإرهاب لن تنال أبدا من الشعب المصري العظيم مهما حاولت.

وتدعو النقابة المولى عز وجل، أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت فى بيان رسمى، إنه بعد الفحص والتحرى وجمع المعلومات، تم تحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبين أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفنى إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى تصادمها إلى وقوع الانفجار.