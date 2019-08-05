أخبار مصر | نقابة الأطباء البيطريين تنعى ضحايا حادث معهد الأورام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة الأطباء البيطريين تنعى ضحايا حادث معهد الأورام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد العامرى النقيب العام، وأعضاء المجلس، والنقابات الفرعية، ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث معهد الأورام الإرهابى، أمس، والذى خلف عنه مصرع 20 وإصابة 47 آخرين.

وأدانت النقابة، فى بيان، استهداف العمليات الإرهابية للمستشفيات، ومعهد الأورام، والذى يسيطر الأطفال على الشريحة الأكبر من المرضى به والمترددين عليه لتلقى العلاج.

وتدعو النقابة المولى عز وجل، أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت فى بيان رسمى، إنه بعد الفحص والتحرى وجمع المعلومات، تم تحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبين أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفنى إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى تصادمها إلى وقوع الانفجار.