أخبار مصر | أخصائي ترميم يكشف كواليس تغليف ونقل تابوت توت عنخ آمون الكبير من الأقصر إلى القاهرة (فيديو)

ثارت حالة من الجدل بين عدد من المهتمين بالشأن الأثري، وأثريو وزارة الآثار حول سبب نقل تابوت الملك توت عنخ آمون من مقبرة الملك في وادي الملوك بالأقصر إلى المتحف المصري الكبير، بعد 97 عامًا من اكتشافها.

ومن ناحيته كشف عبد العزيز سلطان أخصائي التغليف ونقل الآثار ورئيس قسم تغليف الأثار الثقيلة بالمتحف المصري الكبير، عن الطريقة التي تم بها تغليف تابوت توت عنخ أمون الذهبي ،وذلك قبل نقله من مقبرته بالأقصر للمتحف الكبير.

وتابع سلطان: تم رفع غطاء التابوت أولًا وأجرينا له إسعافات أولية داخل المقبرة، وبدأنا في رفع التابوت لإخراجه من المقبرة الساعة السادسة مساءً،حيث أنه لم يكن ممكنًا تغليف التابوت داخل المقبرة.

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وبعد إخراج التابوت من المقبرة بدأنا في البحث عن أفضل النقاط التي يمكن الاعتماد عليها كنقاط ارتكاز أثناء التغليف والنقل،وذلك لأنه يجب أن يتم تأمين حركة التابوت أثناء النقل من الخلف والأمام والأعلى والأسفل.

وعن تغليف التابوت قال سلطان استغرق حوالي 3 ساعات وتم استخدام خامات خالية من الحموضة لحماية التابوت، ونظرًا لحالة التابوت وبه شروخ كثيرة لم يتم تغليف التابوت كله، وتم اختيار نقاط قوة وقمنا بعمل ترميم أولي لها.

وتم وضع مواد ماصة للرطوبة للحفاظ عليها ثابتة أثناء النقل الذي استغرقت أكثر من 10 ساعات واستخدمنا قواعد مضادة للاهتزازات وهي نفسها التي استخدمناها في نقل العجلة الحربية وسرير الملك توت عنخ أمون، وقد تم التحرك بعد الخامسة فجرًا ووصلنا المتحف الكبير حيث وصلنا في المساء.