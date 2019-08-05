أخبار مصر | شاهد.. 20 صورة لآثار انفجار معهد الأورام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. 20 صورة لآثار انفجار معهد الأورام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب انفجار معهد الأورام، أمس، في تدمير جزء كبير من شارع المنيل الموازي له، وسور النيل المُطل عليه، وذلك بعد احتراق عدد من السيارات التي تصادف وجودها خلال الحادث.

كما تسبب الانفجار في سقوط واجهة المعهد من الخارج، بالإضافة إلى احتراق عدد من الأشجار، وتدمير البوابة الرئيسية له.

وكان بدأ العاملون بشركة المقاولون العرب، اليوم، أعمال الترميم للتلفيات بالمعهد القومي للأورام، الناتجة عن الانفجار الذي شهدته المنطقة الأمامية للمعهد أمس الأحد.

وكانت كشفت وزارة الداخلية، عن أنَّ الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في الانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، أمس الأحد، أوضح أنَّها مُبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى تصادمها إلى انفجارها.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان أصدّرته، قبل قليل، أنَّ الفحص المبدئي أكّد أنَّ الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بـ3 سيارات وذلك في أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.

Advertisements

وانتقلت الأجهزة المعنية لمكان الواقعة، وأجرت الفحص والتحري وجمع المعلومات، فيما تُشير التقديرات، إلى أنَّ السيارة كان يتمّ نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وحسب وزارة الداخلية، يجرى استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مصرع 19 مواطنًا وإصابة 30 آخرين بالإضافة إلى "كيس أشلاء"، مؤكدة تحويل 34 حالة من معهد الأورام إلى معهد ناصر والمنيرة ومستشفى دار السلام للأورام لإخلاء المعهد، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.