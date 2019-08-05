أخبار مصر | خلال زيارته مقر كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية.. وكيل الأزهر: نشر نتائج المواد المطعون عليها من اليوم تباعًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال زيارته مقر كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية.. وكيل الأزهر: نشر نتائج المواد المطعون عليها من اليوم تباعًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، مقر كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، للاطمئان على عملية تصحيح أوراق الطلاب المطعون عليها، وتأكد من أن الأمور تسير في هدوء وسرية بما يضمن حق الطالب، وأوصى السادة المصححين بالالتزام بالتعليمات الواردة والنظر بعين الاعتبار إلى مصلحة الطالب، مشددًا على ضرورة قراءة الورقة المطعون عليها قراءة متأنية وكاملة حتى يضمن الطالب حقه.

وأعلن أنه سيتم من اليوم نشر نتائج المواد المطعون عليها تباعًا حسب ما ينتهي إليه التصحيح، على بوابة الأزهر الشريف، بالإضافة إلى الصفحة الخاصة بكل طالب التي سجل فيها مواد الطعن، وهي خدمة إلكترونية جديدة للتيسير على الطلاب، مبينًا أنه سيستمر فتح باب التقدم للطعون إلى يوم الخميس 22/8/2019.

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وفي ذات السياق قال الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن إجمالى عدد الطعون وصل إلى (٣٥٨٣٥) طعنًا، موضحًا أنه قد تعرف الطلاب على عدد (٢٧١٨٨) ورقة، وتم تصحيح عدد ٢٦ألف ورقة وما زال التصحيح جاريًا ، كما لاتزال الإدارات التعليمية وعددها (198) مقرًا تستقبل الطلاب الراغبين في عملية الطعون.

من جانبه قال الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، أن الإقبال على الطعون قل في الأيام الأخيرة، موضحًا أنه مازالت مادة الأحياء تتصدر مواد الطعون ويليها الكيمياء والفيزياء والنحو والتفسير واللغة الإنجليزية والصرف .

وأوضح رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية أن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، يتابع يوميًا أعمال الطعون، ودائمًا ما يحث على الجدية والالتزام بالظوابط المعمول بها في مراجعة أوراق الطلاب المطعون عليها، ووضع مصلحة الطالب نصب الأعين مع الحفاظ على سرية العمل.