مصر | ٣ سبتمبر.. الحكم على رئيس حي الدقي في قضية الرشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ٣ سبتمبر.. الحكم على رئيس حي الدقي في قضية الرشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة زينهم، نظر محاكمة رئيس حي الدقي ومقاولين ومحام في اتهامهم بالرشوة، لجلسة ٣ سبتمبر للحكم.

وحضر المتهم إلى المحكمة، وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه بقفص الاتهام.