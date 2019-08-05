مصر | عاجل| بالفيديو.. لحظة انفجار السيارة المفخخة بجوار معهد الأورام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| بالفيديو.. لحظة انفجار السيارة المفخخة بجوار معهد الأورام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، على أول فيديو للسيارة المحملة بالمتفجرات التي تسببت في حادث انفجار معهد الأورام بالمنيل، من كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث الذي أسفر حتى الآن عن وفاة 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين.

ويظهر بالفيديو سير سيارة ملاكي عكس اتجاه السير، ثم دوى انفجار رهيب.

وكشفت وزارة الداخلية، عن أنه في إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقه القصر العيني أمام "معهد الأورام"، والذي تبين من الفحص المبدئي أنه نتيجه تصادم إحدى السيارات الملاكي بـ3 سيارات وذلك في أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، فقد انتقلت الأجهزة المعنية وأجرت الفحص والتحري وجمع المعلومات، وتوصلت لتحديد السيارة المتسببة في الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبين إنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفني أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.

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وأشارت التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعداداً لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وجار استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.