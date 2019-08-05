شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية يدين انفجار معهد الاورام: لم يراعوا حرمة الدماء ولا الشهر الحرام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعرب الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية، عن إدانته للحادث الإرهابي الخسيس الذي وقع بمنطقة قصر العيني أمام معهد الأورام، نتيجة اصطدام سيارة مفخخة بثلاث سيارات أثناء سيرها عكس الاتجاه، ما أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين.
وأكد مفتي الجمهورية، أن تلك الجماعات الإرهابية لا تراعي حرمة الدماء ولا الشهر الحرام، بل كل هدفها أن تسفك دماء الأبرياء وترهب الآمنين، وتثير الاضطراب بين الناس.
وتوجه المفتي بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن يرحمهم ويغفر لهم ويلهم أهليهم الصبر والسلوان، وأن يشفي المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كيد الخائنين.
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