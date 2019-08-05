شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يستقبل وفد الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الإثنين، وفد الطائفة الإنجيلية برئاسة الدكتور أندريا زكي، رئيس الطائفة؛ للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وأبدى شيخ الأزهر سعادته بتهنئة رموز الطائفة الإنجيلية له بعيد الأضحى، مضيفًا أن مشاعر المحبة والتلاحم بين أبناء المجتمع المصري تجسد قيم التسامح والسلام الموجودة في الإسلام والمسيحية، وهي القيم التي صنعت هذا النموذج المصري في التعايش، حتى باتت مصر مثالًا لدولة المواطنة ومنارة للتعايش الاجتماعي.

من جانبه، أوضح وفد الطائفة الإنجيلية أن التواصل بين المصريين في المناسبات والأعياد يعكس روح الأخوة الحقيقية التي تجمعهم، مؤكدين أن الأزهر الشريف بمواقفه الوطنية ومنهجه المتسامح أصبح مظلة لجميع المصريين بكل فئاتهم.