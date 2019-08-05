شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من السيد البدوي على إسقاط عضويته من حزب الوفد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، إن قرار إسقاط عضويته من الحزب «انتقامي طائش، وباطل يخالف صحيح القانون ولائحة الحزب».

وأضاف «البدوي» في بيان حصلت عليه «المصري اليوم»، أنه قدم طلب بتجميد عضويته في الحزب، منذ ما يقرب من عام، ولم تطأ قدمه مقر الحزب منذ ذلك التاريخ، ورغم أنه أعلن أكثر من مرة أنه لن يرشح نفسه لرئاسة الوفد في الدورة القادمة إلا رئيس الحزب، بهاء أبوشقة، تصور أنه «قد ينافسه في انتخابات رئاسة الحزب القادمة».

Advertisements

وذكر أنه بصدد إقامة دعوى قضائية ضد رئيس تحرير جريدة الوفد ورئيس تحرير جريدة فيتو، بتهمة السب والقذف، إضافة إلى تقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة «الحدث».

وأكد «البدوي» أنه قد قرر أكثر من مرة تقديم استقالته من حزب الوفد بعد أن «انحرف عن قيم وثوابت وأخلاقيات الوفد، فأصبح مرتعًا لأصحاب المصالح وبيع المناصب والوعود لراغبي الترشح على قوائم الحزب في مجلس الشيوخ والنواب بالمال في ظاهرة لم تشهدها الحياة الحزبية في مصر».

وذكر أنه: «اعتبارًا من اليوم وبعد أن تحررت من أي التزام حزبي ستشهد الأيام القادمة القصاص القانوني عبر قضاء مصر العادل لكل من سولت له نفسه الإساءة لي والتشهير بي، سأعلن ردي السياسي على الوفديين والرأي العام من خلال مؤتمر صحفي جاري الإعداد له خلال الساعات القادمة».