شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرية اليابانية»: إغلاق باب القبول لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها 18 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أن آخر موعد لتلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بها من طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من ١٨ أغسطس المقبل.

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وقال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة، أنه سيتم ملتقى تعريفي للطلاب وذويهم لشرح طبيعة الدراسة بالجامعة والإجابة على كل الاستفسارات، وذلك في المقر الإداري بالقرية الذكية بالسادس من أكتوبر تيسيرا على الطلاب وذلك يوم الأربعاء ٧ أغسطس.

وأضاف الجوهري، أن الجامعة تستعد هذا العام لاستقبال الدفعة الثالثة للدراسة في كليتي الهندسة وإدارة الأعمال بحد أدنى للهندسة 80 % لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات وحد أدنى 75 % لطلاب مدارس ستيم، وبحد أدنى لكلية إدارة الأعمال الدولية لطلاب الثانوية العامة 70% وحد أدنى لطلاب مدارس ستيم 65%.

وأشار الجوهري إلى أن الالتحاق بالجامعة في مرحلة البكالوريوس لا يعتمد فقط على مجموع الثانوية العامة ولكن يعتمد على اختبارات القبول التي تعقدها الجامعة لكلية الهندسة (رياضة 1، كيمياء، فيزياء، لغة إنجليزية والتفكير المنطقى) أما بالنسبة لاختبارات القبول لكلية إدارة الأعمال الدولية رياضة 1، لغة إنجليزية وتفكير منطقي، مشيرا إلى أن الجامعة تقدم منحا دراسية كاملة للطلاب المتميزين وغير القادرين.