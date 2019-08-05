شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الألمانية تكرم أوائل الثانوية الحاصلين على منح المتفوقين طوال فترة الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الجامعة الألمانية بالقاهرة احتفالية التكريم السنوي للعام السادس عشر على التوالي لطلاب وطالبات أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية والبالغ عددهم الإجمالى 34 طالبًا من بينهم 10 طلاب شعبة علمي رياضة، و14 طالبًا شعبة علمي علوم و 10 طلاب الشعبة الأدبية والذين تنطبق عليهم معايير المنحة الكاملة المخصصة لهم طوال فترة دراستهم بكليات الجامعة وحتى حصولهم على درجة البكالوريوس.

وقام الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الالمانية بالقاهرة والدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة بتكريمهم وتسليمهم الوثيقة الخاصة بمنحة الدراسة في حضور نواب رئيس الجامعة والعمداء وأعضاء هيئات التدريس بكليات الجامعة و أولياء أمور الطلاب، وذلك في كافة الكليات في تخصصات الهندسة بفروعها و الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية و تكنولوجيا الادارة والعلوم التطبيقية والفنون والحقوق والدراسات القانونية، ذلك عقب استيفائهم لشروط التقدم من حيث اجتيازهم لأختبار اللغة الأنجليزية و أختبار القدرات للكليات التي تتطلب.

وقال منصور، إن الجامعة بدأت في تقديم هذه المنحة للأوائل منذ أعلنت فتح باب الألتحاق بها عام 2003 إيماناً منها بأهمية تحقيق - مبدأ الإتاحة - إتاحة التعليم لكل النابغين والمتفوقين من أبناء الشعب المصري بحيادية تامة وبدون تميز، مشيرا إلي أن المنحة تشمل أوائل الثانوية العامة القاطنين بكل من محافظتي القاهرة والجيزة المصروفات الدراسية طوال مدة الدراسة (4-5 سنوات ) و الإنتقالات "، اما بالنسبة لأوائل الطلاب خارج تلك المحافظتين فتشمل المنحة بجانب المصروفات الدراسية والأنتقالات توفير الأقامة و تخصيص مصروف شهري للإعاشة.