شكرا لقرائتكم خبر عن «القاهرة» تؤكدعلى عمل الأحياء بكامل طاقاتها خلال أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، علي رؤساء الأحياء باستمرار عمل غرف العمليات بالأحياء خلال أيام العيد لمراقبة أعمال المباني المخالفة التي يقوم بها المخالفين مستغلين تواجد الأجهزة الإدارية باجازاتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفات والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء فى المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها، كما سيتم شن حملات بالتعاون بين مسؤولى الإشغالات وفروع هيئة النظافة بالأحياء لإزالة أى إشغالات على الأرصفة لتمكين المشاة من استخدامها.

وقرر محافظ القاهرة، أن يتقاسم رئيسى كل حيين متجاورين الاشراف على الحيين معاً مناصفة خلال فترة العيد بحيث يستطيعان الحصول على أجازة العيد بالتناوب مع عدم التأثير على العمل الجارى بكلا الحيين.

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وذكر محافظ القاهرة، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن وجود أي قصور في تقديم الخدمات على أرقام 23912136 ، 01205734449 ، وسويتش 23901654 ، إالى جانب الرقم الساخن 16528 مشيراً الى أن غرفة العمليات المركزية تم ربطها بغرف العمليات الفرعية بالمديريات والهيئات ، كما تم إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات خلال أجازة عيد الأضحى المبارك لاستقبال أي حالات طارئة ونشر سيارات الإسعاف بأماكن التجمعات الجماهيرية .

وأضاف المحافظ أنه تقرر إلغاء الاجازات والراحات للأطباء الوقائيين والمراقبين الصحيين وتوفير الأمصال والمستلزمات الطبية بمكاتب الصحة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستسفيات، بالاضافة إلى توفير عدد 191 سيارة إسعاف متحركة والتأكد من صلاحية عمل الأجهزة اللاسلكية ، كما خصصت غرفة طوارئ الاسعاف أرقام تليفونات ( 37477455 ، 37477442 ) لتلقي بلاغات المواطنين عليها مع مضاعفة أعداد أطقم المراقبين الصحيين والعاملين بالغرفة الوقائية وارقامها ( 23918968 – 23911432) ورفع مستوى التنسيق مع الإدارة المركزية للطب الوقائي والعلاجي والرعاية الحرجة بوزارة الصحة لسرعة التفاعل مع أى بلاغات عن حالات اشتباه التسمم الغذائي والحوادث بجميع مناطق القاهرة ، بالإضافة إلى إمكانية الإتصال بمعهد السموم جامعة القاهرة على الأرقام 23640402- 23643129 ومعهد سموم جامعة عين شمس على أرقام 24823314- 26840902 .

وأشار محافظ القاهرة إالى أنه تم تخصيص 417 ساحة لأداء صلاة العيد كما تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية الأوقاف لمتابعة ورصد أى مخالفات والعمل على حلها على الفور.

وشدد محافظ القاهرة على رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بتكثيف أعمال النظافة بالساحات المخصصة لصلاة العيد مع مراجعة النظافة حول المساجد بجميع أحياء القاهرة ، وتكليف مسؤولي الإنارة المركزية بالهيئة بمراجعة إنارة المناطق المحيطة بالمساجد وإنارة مآذن الجوامع، مع تكثيف حملات مكافحة الكلاب الضالة بمحيط الساحات، مشيرا إلى أنه سيتم تجهيز جميع الحدائق العامة والمتخصصة والمتميزة لإستقبال زوار العيد والتأكد من جاهزية مناطق الترفيه وألعاب الأطفال والكافيتريات بها ودعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة لسرعة إسعاف ونجدة أي مصاب وفتح الحدائق يوميًا خلال فترة العيد من الساعة الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل كما سيتم تـوزيـع أكيـاس بلاستيـك على المواطنيـن لعـدم إلقـاء المخلفـات علـى المسطحـات الخضـــراء.