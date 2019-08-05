شكرا لقرائتكم خبر عن البابا في الإسكندرية: قسوة القلوب مرض أصاب بشر هذا الزمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، الإثنين، عظة روحية عقب الاحتفال بمرور 60 عامًا، على إقامة ألو قداس بكنيسة مارجرجس سيدي بشر، في الإسكندرية.

وقال البابا في عظته: «هذا يوم فرح أيها الأحباء أن نحتفل بهذا التذكار بمرور ٦٠ عامًا على أول قداس في هذه الكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بسيدي بشر بالإسكندرية وهي إحدى العلامات المميزة في هذه المنطقة منذ زمن بعيد».

وقال البابا إن من الأمراض الشديدة التي تصيب قلب إنسان هذا الزمان «القلب القاسي» وأن الحروب والخصام يأتي من قلوب قاسية، ونقول في الصلاة «اغفر لنا كما نغفر نحن أيضًا»، وقال السيد المسيح لتلاميذه اصنعوا في كل يوم رحمة مع كل أحد وهذه هي خدمة الكنيسة تقدم أعمال الرحمة المتناهية مع كل أحد، عندما تقول كلمة تشجيع فهي عمل رحمة وعندما ترى عينك الأمور إيجابية هو عمل رحمة، وعمل الكنيسة هو عمل الرحمة وعندما يتعاون كل أفراد الكنيسة يفرح قلب الله.