شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح وزغاريد.. «الدابودية والهلايل» بعد براءة ذويهم: «العيد عيدين» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عمت الفرحة بين أبناء «الدابودية والهلايل» في أعقاب صدور الحكم ببراءة المتهمين في الأحداث التي شهدتها أسوان في ٢٠١٤، بين أبناء القبيلتين، بمنطقة السيل الريفي، التي راح ضحيتها ٢٨ شخصًا من الطرفين، وألقي القبض في أعقابها على ١٦٣ متهمًا من الطرفين، وتم تبرئة ١٠٠، والحكم بالإعدام والحبس بأحكام مختلفة على ٦٣ آخرين، قبل أن تلغيها محكمة النقض.

وشهدت منطقة السيل فرحة عارمة بين أقارب وأصدقاء المتهمين، بعد أن تم احتجازهم على مدى ٥ أعوام بسجن أسيوط، أثناء نظر القضية.

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وأطلقت النساء الزغاريد وانتقلت الفرحة لمنازل المتهمين وتبادل الطرفان التهاني بالبراءة وتم توزيع العصائر مجانًا على المارة احتفالًا بالبراءة.

وقال مصطفى عادل، شقيق أحد المفرج عنهم، إن «الفرحة فرحتين بالعيد وفرحة ببراءة المتهمين والعودة لمنازلهم، وسط أبنائهم وأسرهم بعد سنوات غابوا خلالها داخل السجن».

وقال عمرو محفوظ، أحد قيادات بني هلال وعضو لجنة المصالحة: «نتقدم بالشكر للقضاء المصري ونحن كلنا ثقة في أحكامه»، مشيرا إلى أن ما حدث من أحداث لم يؤثر على قوة العلاقة بين أبناء دابود وبني هلال الذين تربطهم علاقة طيبة منذ عشرات السنين.

وأضاف: «الآن فرحتنا ستكتمل بالعيد بعد الإفراج عن المحبوسين في القضية التي شغلت الرأي العام».