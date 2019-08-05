شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية في مؤتمر صحفي غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يعقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمر صحفي غدا الثلاثاء بمقر الوزارة لاعلان نتيجة طلاب الثانوية العامة المرحلة الثانية والبالغ عددهم 229 الف و978 طالب بحد أدني 78.05% للعلمي رياضة وعلوم، و68.05% للأدبي. وكان مكتب التنسيق انتهي من تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية في الثانية عشر منتصف ليل الأحد ، وذلك بعد مد فتح باب الموقع الالكتروني للتنسيق أكثر من 5 ساعات إضافية لمنح الطلاب الفرصة كاملة للتقدم.

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