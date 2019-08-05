شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر ينعى ضحايا انفجار «معهد الأورام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعى الأزهر الشريف ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بالقرب من معهد الأورام، بمنطقة المنيل غرب القاهرة. وتقدم الأزهر بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنِّب مصر وطنًا وشعبًا كل مكروه وسوء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأزهر ينعى ضحايا انفجار «معهد الأورام» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.