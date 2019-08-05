شكرا لقرائتكم خبر عن 12 معلومة عن مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة وأكتوبر (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع عقد مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، بين وزارة النقل، وشركة بومبارديه. ويقدم «المصري اليوم»، في النقاط التالية أهم معلومات حول المونوريل:

١- مليون راكب يوميا.

٢- ينقسم إلى مشروعين الأول ٦ أكتوبر- ميدان لبنان، والثاني مدينة نصر- العاصمة الإدارية الجديدة.

٣- مونوريل العاصمة يبلغ طوله ٥٤ كيلومترا.

٤- ٢١ محطة.

٥- يبدأ محطة الاستاد بالخط الثالث لمترو الأنفاق بشارع صلاح سالم بكل من القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كم وعدد (21) محطة.

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٦- يهدف خط مونوريل 6 أكتوبر إلى ربط محافظة الجيزة بداية من محطة جامعة الدول بالخط الثالث لمترو الأنفاق بمدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد والتوسعات الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر.

٧- مونوريل 6 أكتوبر يبدأ من الجيزة إلى مدينة 6 أكتوبر بطول نحو 42 كم.

٨- يضم خط قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، 22 محطة، هي (الاستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – ذاكر حسين – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسط – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية).

٩-خط قطار مونوريل السادس من أكتوبر يتكون من 12 محطة هي بولاق (جامعة الدول) – الطريق الدائري – المريوطية – المنصورية- الطريق الصحراوي (القاهرة / الإسكندرية)- هايبر وان – جهينة- هيئة المجتمعات العمرانية- الحصري – دار الفؤاد – المنطقة الصناعية – القطار السريع.

١٠- مدة تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية سيستغرق 34 شهرا بدءا من أول أغسطس الجارى.

١١- يستغرق تنفيذ مونوريل 6 أكتوبر 42 شهرا.

١٢- بداية من يناير القادم تنفيذ مونوريل 6 أكتوبر.

مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية و أكتوير