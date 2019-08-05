شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن انفجار «معهد الأورام»: «الدولة عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تعازيه لأسر الشهداء في الحادث الإرهابي الذي وقع مساء الأحد في محيط القصر العيني.

وقال السيسي، في تدوينة لهُ على حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»: «أتقدم بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان بمحيط منطقة القصر العيني أمس».

وأضاف: «أتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وأؤكد على أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم».

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شهد محيط المعهد القومي للأورام بالمنيل انفجارا، مساء الأحد، ما أسفر عن وقوع 17 قتيلًا وإصابة 32 آخرين، إضافة إلى تجميع كيس للأشلاء.

وطال الانفجار 7 سيارات كانت متوقفة أمام المعهد ما أدى إلى احتراقها، فيما جرى إخلاء المرضى وأطقم الأطباء والعاملين من داخل المبنى.

ودفعت وزارة الصحة بـ٤٢ سيارة إسعاف فور وقوع الحادث، وأنه تم نقل 34 مريضا من معهد الأورام وتوزيعهم على مستشفيات معهد ناصر ودار السلام هرمل ومستشفى المنيرة العام، وذلك عقب حادث الانفجار المدوي الذي وقع بمحيط معهد الأورام في المنيل بالقاهرة.

فيما شددت الوزارة على رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى، حيث تم استدعاء الأساتذة والاستشاريين من كل التخصصات، خاصةً الجراحات الدقيقة، كما اطمأنت على أرصدة الدم بالمستشفى، وجاهزيتها لتقديم كل أوجه الرعاية للمصابين.