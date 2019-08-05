شكرا لقرائتكم خبر عن أب يعذب أطفاله بمطروح: «حلق شعر وسكب شاي مغلي وكسر يد».. والمحافظ يعلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، كل من رئيس مدينة العلمين، ووكيل وزارة الصحة، ومدير التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بسرعة توجيه كافة الرعاية الصحية والنفسية للأطفال الذين تم تعذيبهم على يد والدهم انتقاما من طليقته، فقام بحلق شعر الرأس لطفلتها الوسطى، وسكب الشاى المغلي على ظهر ابنه دون أن يسمح بعلاجه.

وطالب «الغرابلي» بإعداد تقرير فوري وسريع لحالة الأطفال الصحية والنفسية واحتياجاتهم مع الاتصال بذويهم لتوفير كافة الحماية والرعاية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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وكانت منطقة العلمين قد شهدت واقعة تعذيب أب، لأولاده الثلاثة وإصابتهم بعاهات مستديمة في جسدهم؛ انتقاما من زوجته السابقة، عقب قيامه بتطليقها. وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الحمام حمل رقم ١٢ أحول قسم شرطة الحمام بتفاصيل الواقعة، والإصابات الخاصة بالأطفال.

واتهم أحد المحامين، والد الأطفال بتعذيب أولاده الثلاثة، على إثر خلافات زوجية، موضحا أن المتهم قام بكسر يد طفلته البالغة عمرها ثلاث سنوات، ولم يعرضها على طبيب؛ مما أدى إلى التحام العظام وأدى إلى عجز يد الطفلة.

وتابع المحامي، في بلاغه، أن والد الأطفال قام بسكب براد شاي مغلي في ظهر طفله؛ مما أدى إلى حرق الطفل البالغ من العمر ثمان سنوات، ولم يقم بعلاجه، ثم قام بحلق شعر رأس الطفلة الثالثة، مرفقا تقريرًا طبيًا خاص بحالة الطفلين المصابين لتوضيح ما بهما من إصابات.