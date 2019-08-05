شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل انفجار «معهد الأورام»: السيارة كان بداخلها متفجرات لتنفيذ عملية إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف مصدر أمني تفاصيل حادث انفجار الذي جرى، الأحد، بجوار المعهد القومي للأورام. ووفقًا للمصدر، أثبت الفحص المبدئي للحادث أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بــ3 سيارات، وأشار الفحص الفني إلى أن السيارة المتسببة في الحادث كان بداخلها كمية من المتفجرات، موضحًا أنه كان يتم نقلها لأحد الأماكن أو استخدامها لتنفيذ عملية إرهابية. ووفقًا للتحريات المبدئية، فإن «حركة (حسم) الإرهابية تقف وراء تجهيز السيارة».

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