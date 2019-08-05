شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: ننتظر قرار النيابة العامة بأسماء ضحايا «معهد الأورام» لصرف التعويضات المادية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تنتظر قرار النيابة العامة لتحديد أسماء حالات الوفاة والمصابين في حادث انفجار معهد الأورام، وذلك لصرف التعويضات اللازمة وفق للقواعد المنظمة لمثل هذه الحالات من الحوادث.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، الاثنين، أنه جار تحديد المبالغ المستحقة في مثل هذه الحالات.
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