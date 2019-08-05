"نتحمل إعادة تجهيزه".. تفاصيل زيارة وزيرة الصحة لمعهد الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

توجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ظهر اليوم، إلى المعهد القومي للأورام؛ للوقوف على الأضرار التي لحقت به جراء حادث أمس، وتقديم الدعم للمعهد، وذلك بناءً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال بيان لوزارة الصحة، إن الوزيرة قررت تحمل الوزارة لتكلفة معالجة تأثيرات الحادث على المعهد وإعادة تجهيزه وتأهيله للعمل من جديد، عن طريق شركة المقاولون العرب، باعتباره صرحاً طبياً عريقاً، وذلك بعد العرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكدةً أنه لا فرق بين مخصصات الصحة أو المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي فكلاهما أموال الدولة المصرية وموجهة لخدمة المرضى، لعودة المعهد للعمل بكامل طاقته في أقرب وقت.

وكلفت وزيرة الصحة، الدكتور محمد صلاح رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بتخصيص دور كامل مجهز لإدارة معهد الأورام بمعهد السكر التابع لوزارة الصحة، لكي يتمكنوا من أداء دورهم، وحتى إعادة تجهيز المعهد.

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والتقت الوزيرة الدكتور حاتم أبوالقاسم عميد المعهد القومي للأورام، والأساتذة والاستشاريين والإداريين العاملين بالمعهد، وأكدت تقديم كافة أوجه الدعم لهم، وتسخير إمكانات وزارة الصحة لإعادة المعهد للعمل في أقرب وقت.

ومن جهته أكد الدكتور محمد صلاح رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية أن الوزيرة أصدرت تعليماتها برفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى بالمستشفيات والمعاهد التعليمية فور وقوع الحادث، نظراً لقربها من معهد الأورام، إضافةً إلى توفير أماكن لجميع مرضى المعهد إن لزم الأمر، مؤكداً استعداد مستشفيات وزارة الصحة وخاصةً المعاهد التعليمية تماماً لاستقبال أي حالات.

كما وجه الدكتور حاتم أبوالقاسم عميد المعهد القومي للأورام الشكر لوزيرة الصحة والسكان على الدعم الكامل للمعهد، مشيراً إلى أن التعاون بين وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي بدأ منذ سنوات طويلة ومستمر دائماً لصالح المرضى المصريين، ومؤكداً أنه لا توجد أي إصابات بين المرضى بالمعهد، وموضحاً أنه لم يتم حصر الخسائر الناجمة عن الحادث بصورة نهائية حتى الآن.

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