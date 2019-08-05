- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازى للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان في محيط منطقة قصر العينى مساء أمس الأحد.
وكتب الرئيس عبر الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك": أتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من السيسي على انفجار المعهد القومي للأورام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.