​وكيل الأزهر: نشر نتائج مواد التظلم بالشهادة الثانوية على البوابة الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، ظهر الاثنين، مقر كنترول الشهادة الثانوية، للاطمئان على عملية تصحيح أوراق الطلاب المطعون عليها.

وتأكد عباس أن الأمور تسير في هدوء وسرية بما يضمن حق الطالب، وأوصى المصححين بالالتزام بالتعليمات الواردة والنظر بعين الاعتبار إلى مصلحة الطالب، مشددًا على ضرورة قراءة الورقة المطعون عليها قراءة متأنية وكاملة حتى يضمن الطالب حقه.

وأعلن أنه سيتم من اليوم نشر نتائج المواد المطعون عليها تباعًا حسب ما ينتهي إليه التصحيح، على بوابة الأزهر الشريف، بالإضافة إلى الصفحة الخاصة بكل طالب التي سجل فيها مواد الطعن، وهي خدمة إلكترونية جديدة للتيسير على الطلاب، مبينًا أنه سيستمر فتح باب التقدم للطعون إلى يوم الخميس 22/8/2019.