بالصور| رئيس جامعة القاهرة يعلن عودة الحياة لطبيعتها بمعهد الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

انتظمت العيادات الخارجية بالمعهد القومي للأورام اليوم في استقبال المرضى من جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، في بيان، اليوم، انتظام العاملين بالمعهد وهيئة التمريض والأطباء في العمل منذ صباح اليوم؛ نظرًا لتردد أعداد كبيرة من المرضى من جميع أنحاء الجمهورية للحصول على الخدمة الطبية والعلاجية من المعهد.

ونشر الخشت صورًا على صفحته بموقع "فيسبوك"، "معهد الأورام الآن.. مصر تستطيع".​

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قالت وزارة الداخلية، إن الحادث نتيجة عمل إرهابي باستخدام سيارة مبلغ بسرقتها بداخلها كمية من المتفجرات التي كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدي العمليات الإهاربية، مشيرة إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك العملية.

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فيما أعلنت وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تعازيه لأسر الشهداء في الحادث الإرهابي الجبان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم.

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