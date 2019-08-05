ننشر فيديو لحظة تفجير السيارة المفخخة أمام معهد الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

نشرت وزارة الداخلية، فيديو من كاميرا مراقبة، بجوار معهد الأورام، للحظة تفجير السيارة المتسببة في حادث انفجار وقع مساء أمس.

ينشر الخليج 365 فيديو السيارة المفخخة المتسببة في الحادث الذي وقع بمنطقة قصر العيني، مساء أمس الأحد.

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وأعلنت وزارة الصحة اليوم، ارتفاع عدد الضحايا إلى 20 حالة وفاة، و30 مصابًا.

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص تعازيه للضحايا، مؤكدًا عزم مصر على اقتلاع الإرهاب من جذوره.