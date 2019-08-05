الداخلية : السيارة المستخدمة في تفجير "معهد الأورام" مسروقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية أن التحريات المبدئية توصلت إلى أن السيارة المتسببة في الحادث كان بها كمية من المتفجرات، انفجرت إثر اصطدامها بـ 3 سيارات أخرى.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الأثنين؛ انتقلت الأجهزة المعنية وأجرت الفحص والتحري وجمع المعلومات، وتوصلت لتحديد السيارة المتسببة في الحادث وتحديد خط سيرها، تبين إنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفني أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها .