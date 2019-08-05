محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
أعلنت وزارة الداخلية أن التحريات المبدئية توصلت إلى أن السيارة المتسببة في الحادث كان بها كمية من المتفجرات، انفجرت إثر اصطدامها بـ 3 سيارات أخرى.
وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الأثنين؛ انتقلت الأجهزة المعنية وأجرت الفحص والتحري وجمع المعلومات، وتوصلت لتحديد السيارة المتسببة في الحادث وتحديد خط سيرها، تبين إنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفني أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها .
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية : السيارة المستخدمة في تفجير "معهد الأورام" مسروقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.