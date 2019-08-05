الداخلية: السيارة المتسببة في حادث "معهد الأورام" كان بها كمية متفجرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية أن التحريات المبدئية في حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة، توصلت إلى أن السيارة المتسببة في الحادث كان بها كمية من المتفجرات.

وقالت الداخلية في بيان لها، منذ قليل، إن السيارة المتسببة في الحادث كان يتم نقلها لأحد الأماكن وبها متفجرات، تمهيدا لتنفيذ عمليات إرهابية.

وأشارت إلى أن التحريات تشير إلى تورط حركة "حسم" في العملية الإرهابية.