تأجيل جلسة تجديد حبس عائشة خيرت الشاطر وآخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار سامح داوود، اليوم الاثنين، تأجيل تجديد حبس عائشة خيرت الشاطر، ابنة نائب مرشد جماعة الإخوان، وزوجها، وآخرين من أبناء الهضيبي، المرشد الأسبق.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع عائشة الشاطر وزوجها وآخرين، في اتهامهم بالانتماء لجماعة إرهابية أُسِّسَت على خلاف القانون، والتحريض على أعمال عنف وتخريب ضد الدولة، والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي.
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