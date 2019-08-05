حبس 8 متهمين في خلية الكويت 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 8 متهمين من عناصر جماعة الإخوان المرحلين من الكويت قبل عدة أسابيع لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات .
ونسبت النيابة للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.
وكانت السلطات الكويتية بالتنسيق مع السلطات المصرية رحلت المتهمين من أعضاء جماعة الإخوان الذي ألقي القبض عليهم هناك بتهمة التورط في عمليات عنف بمصر.
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