أخبار مصر | عاجل.. أول تعليق للرئيس السيسي على حادث قصر العيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق للرئيس السيسي على حادث قصر العيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص تعازيه للشعب المصري، عن الحادث الإرهابي في محيط منطقة قصر العيني.

وقال الرئيس عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أتقدم بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان في محيط منطقة قصر العيني، مساء الأمس، كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأكد الرئيس أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم.