أخبار مصر | "صحة البرلمان" تطالب المواطنين بالتبرع بالدماء لعلاج مصابي حادث المنيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صحة البرلمان" تطالب المواطنين بالتبرع بالدماء لعلاج مصابي حادث المنيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، المواطنين بضرورة التوافد على المستشفيات للتبرع بالدم، بهدف توفير كامل الدعم اللازم للمصابين في حادث معهد الأورام بالمنيل.

وأشارت النائبة، إلى ضرورة تشكيل لجنة من وزارة الإسكان لإعادة ترميم المباني التي تأثرت بالحادث خاصة في ظل تهشم واجهات العمارات القريبة ومعهد الأورام.

وكانت وزارة الصحة أعلنت ارتفاع أعداد مصابى حادث معهد الأورام إلى 19 حالة وفاة، و30 مصابًا تم نقلهم إلى مستشفيات معهد ناصر، المنيرة، وقصر العيني، بالإضافة إلى وجود كيس أشلاء، كما تم الدفع بـ42 سيارة إسعاف فور وقوع الحادث لنقل المصابين.