أخبار مصر | 'استقلال الصحافة' تنعى ضحايا حادث انفجار معهد الأورام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'استقلال الصحافة' تنعى ضحايا حادث انفجار معهد الأورام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، ضحايا حادث معهد الأورام، الذى وقع أمس.

وطالب بشير العدل مقرر اللجنة، وسائل الإعلام، على اختلاف وسائلها، تحري الدقة، فيما يتم نشره عن الحادث، ونسبته إلى مصادر رسمية، وعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء فيما يتم الترويج له على أنه معلومات أو صور، من موقع الحادث.

كما طالب "العدل" وسائل الإعلام، بعدم نشر صور شهداء الحادث، بما يوضح معالم الجثة، حُرمة وإجلالًا للموت، وحفاظًا على شعور الأهالي، وإعمالًا للمواثيق المهنية.

ودعا "العدل" وسائل الإعلام، لممارسة دورها في تنوير الرأي العام بحقائق الأمور، وأن تكون على تواصل مستمر في متابعة الحدث، وعدم ترك مساحات، تستغلها الوسائل الفضائية أو الكتائب الإلكترونية، التي تعمل ضد صالح الدولة، وتتعمد تزييف الحقائق والترويج للأكاذيب.