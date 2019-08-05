أخبار مصر | رئيس برلمانية "المصريين الأحرار" يكشف أجندة أعمال الحزب خلال دور الانعقاد الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برلمانية "المصريين الأحرار" يكشف أجندة أعمال الحزب خلال دور الانعقاد الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن هناك عدة أولويات للحزب خلال دور الانعقاد الأخير سيسعى لتقديمها للبرلمان على رأسها تعديل قانون التأمين الصحى ليشمل من فوق سن 56 عامًا.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن من بين أولويات الحزب خلال دور الانعقاد الأخير تغليظ العقوبة على غش الدواء، بجانب قانون تأمين مهنة الصيدلة.

ولفت النائب أيمن أبو العلا، إلى أن الحزب يستعد بجانب تجهيز مشاريع قوانين فى دور الانعقاد الأخير، فهو يجهز للانتخابات المحليات بجانب انتخابات مجلس الشيوخ وإعداد الكوادر اللازمة.