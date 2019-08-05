أخبار مصر | الأثار: بدء أعمال صيانة وتنظيف مدرسة صرغتمش من المياه الجوفية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأثار: بدء أعمال صيانة وتنظيف مدرسة صرغتمش من المياه الجوفية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عاطف الدباح، مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، عن مجهودات وزارة الأثار، في تنظيف مدرسة صرغتمش الواقعة خلف جامع أحمد بن طولون من المياه الجوفية والتي كانت تملأ الحواصل أسفل المدرسة.

وأشار "الدباح" إلى أن عدد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت صور قديمة للمدرسة ولجامع الصالح طلائع والذين يعانيان من مفس المشكلة وهي انخفاض منسوب المبنيين عن المباني المحيطة مما يؤدي لظهور المياه فيهما ويتم العناية والصيانة الدورية المنتظمة لهما.

وحصلت "الخليج 365" على عدد من الصور التي تم التقاطها لعلميات التنظيف الجارية للمدرسة حيث تُظهر الأرضية الأصلية لها بعد إزالة المياه الجوفية منها.

وتابع "الدباح" أن أعمال الصيانة الدورية في مختلف المباني والآثار الإسلامية جارية حيث تولي الوزارة عناية كبيرة بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في كافة أنحاء الجمهورية.