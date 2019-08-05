أخبار مصر | الخميس.. أمسية ومعرض فني 'فى حب مصر' بنقابة الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخميس.. أمسية ومعرض فني 'فى حب مصر' بنقابة الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، عن أمسية فنية وشعرية تحت عنوان "في حب مصر"، وذلك يوم الخميس المقبل ٨ أغسطس، تبدأ في الساعة السادسة مساءً، بالقاعة الكبرى بالدور الرابع، ويشرف عليها الكاتب الصحفي والناقد حمدى البصير.

وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إنه على هامش الأمسية، سيتم تنظيم معرض للفن التشكيلي، يضم أعمالًا فنية بها ذات البعد الوطني، ومساندة جهود الدولة في محاربة الإرهاب وتخليد الشهداء.

وأضاف أنه سيشارك في الأمسية شعراء من عدد من محافظات مصر، وكبار الفنانين التشكيليين، من بينهم أساتذة كليتي الفنون الجميلة والتربية الفنية.

وأكد "الزناتي" أن الأمسية تتضمن العديد من فقرات الغناء الفردي والعزف المتفرد على العود والكمان، وذلك من بعض شباب الموسيقى والغناء،موضحًا أنها ستبدأ الساعة السادسة مساءً، في القاعة الكبرى بالدور الرابع.